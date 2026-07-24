Φωτιά τώρα στη Σάμο στο όρος Καρβούνη – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (24/7) σε δασική έκταση στη θέση «Προφήτης Ηλίας», στο όρος Καρβούνη της Σάμου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε περίπου στις 22:30 και κινητοποίησε ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

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Επιχειρούν 32 πυροσβέστες

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 14ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς.

Παράλληλα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, το οποίο μεταδίδει εικόνα τόσο από οπτική όσο και από θερμική κάμερα.

Μακριά από κατοικημένες περιοχές

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη δασική περιοχή του όρους Καρβούνη, κοντά στο χωριό Αρβανίτες, χωρίς να απειλούνται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κατοικίες ή άλλες υποδομές.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου, το οποίο θα διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.