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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: «Λίγοι ανεγκέφαλοι αμαύρωσαν τη γιορτή» – Αποκαθιστά τις ζημιές στη SUNEL Arena

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταδίκασε τα συνθήματα που γράφτηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της SUNEL Arena, δεσμευόμενη για την αποκατάσταση των ζημιών και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Ολυμπιακός: «Λίγοι ανεγκέφαλοι αμαύρωσαν τη γιορτή» – Αποκαθιστά τις ζημιές στη SUNEL Arena
Η SUNEL Arena, όπου αγωνίζεται προσωρινά ο Ολυμπιακός.
DEBATER NEWSROOM

Την έντονη αποδοκιμασία της για τις φθορές που προκάλεσε μερίδα οπαδών της στη SUNEL Arena εξέφρασε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» στο γήπεδο της ΑΕΚ για τη φετινή EuroLeague.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού ξεκαθάρισε ότι έχει ήδη δοθεί εντολή για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ προανήγγειλε ενέργειες για τον εντοπισμό των ατόμων που έγραψαν συνθήματα στους κοινόχρηστους χώρους του γηπέδου.

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Μάλιστα, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα για τους υπεύθυνους, χαρακτηρίζοντάς τους «λίγους ανεγκέφαλους» που αμαύρωσαν τη γιορτινή ατμόσφαιρα της αναμέτρησης.

Τι συνέβη στη SUNEL Arena

Τα περιστατικά σημειώθηκαν με αφορμή την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές, για την 4η αγωνιστική της EuroLeague, στην οποία οι Πειραιώτες επικράτησαν με 89-66.

Μετά τον αγώνα διαπιστώθηκε ότι είχαν γραφτεί συνθήματα με σπρέι σε κοινόχρηστους χώρους της SUNEL Arena, μεταξύ των οποίων και οι τουαλέτες.

Οι φθορές προκάλεσαν την αντίδραση της ΚΑΕ ΑΕΚ, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση για τα περιστατικά, ζητώντας την προστασία των εγκαταστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός χρησιμοποιεί τη SUNEL Arena ως προσωρινή έδρα, στο πλαίσιο της συμφωνίας με την ΑΕΚ, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ολυμπιακός: «Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών, αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος.

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Παράλληλα, δεσμεύτηκε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εντοπιστούν όσοι ευθύνονται για τις φθορές και να μην τους επιτραπεί ξανά η παρουσία στο γήπεδο.

Η ανακοίνωση δεν αναφέρει ότι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί οι υπεύθυνοι, αλλά περιγράφει τις ενέργειες που προτίθεται να πραγματοποιήσει η ομάδα.

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Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Στην επίσημη τοποθέτησή της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταδικάζει τα περιστατικά, επισημαίνοντας ότι οι ενέργειες μιας μικρής μερίδας οπαδών δεν εκφράζουν το σύνολο των φιλάθλων της.

Η διοίκηση τονίζει ότι έχει ήδη δώσει εντολή να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές, ενώ χαρακτηρίζει τους υπεύθυνους «λίγους ανεγκέφαλους».

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Παράλληλα, διαμηνύει ότι θα αναζητηθούν τα συγκεκριμένα πρόσωπα, προκειμένου να αποκλειστούν από μελλοντικές παρουσίες στη SUNEL Arena.

Κλείνοντας, η ΚΑΕ εκφράζει τη βεβαιότητα ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα προστατεύσουν το γήπεδο που φιλοξενεί την ομάδα, υπογραμμίζοντας τη θετική ατμόσφαιρα που δημιούργησε η μεγάλη πλειονότητα των παρευρισκομένων.

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Η πλήρης ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

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