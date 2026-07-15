Αποκλειστικό DEBATER: Σοκ στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” – “Είδα έναν άνθρωπο να πέφτει μπροστά μου στο κενό”

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία γυναίκας στο DEBATER, η οποία περιγράφει όσα έζησε το χθες Τρίτη 14/7 κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Όπως καταγγέλλει, βρέθηκε μπροστά σε ένα τραγικό περιστατικό, όταν ένας άνθρωπος έπεσε στο κενό μέσα στον χώρο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είδα έναν άνθρωπο να πέφτει μπροστά μου στο κενό στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού. Έσκασε μπροστά μου σαν “καρπούζι”. Έκλεισαν την είσοδο, η αστυνομία έφτασε στο σημείο και οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο DEBATER.

Σύμφωνα με την ίδια, επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και ιατρικό προσωπικό, που επιχείρησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα πραγματοποιώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ούτε για την κατάσταση της υγείας του ατόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αυτοκτονία ασθενούς, ο οποίος έπεσε από τον 8ο όροφο. Ο θανών ήταν χρήστης ουσιών σε πρόγραμμα υπό μεθαδόνη ενώ βρισκόταν και υπό αγωγή με ψυχοδραστικά φάρμακα.