Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Αυτός θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Superleague (08/03, 21:00), με τον διαιτητή της αναμέτρησης να γίνεται γνωστός.

Τον Elite διαιτητή Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ επέλεξε η ΕΠΟ για το «ντέρμπι« πρωτιάς, με τον ίδιο να έχει ξανασφυρίξει αγώνα μεταξύ των δύο το 2019 όπου είχαν έρθει ισόπαλοι στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ, 4ος ο Βεργέτης και στο VAR οι Χαβιέ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα, Μιγκέλ Άνχελ Ορτίζ Αρίας.