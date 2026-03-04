Αθλητικές Μεταδόσεις 4/3: Ξεχωρίζουν Παναθηναϊκός – ΟΦΗ και Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ολοκληρώνουν σήμερα Τετάρτη 04/03 τις εκκρεμότητές τους στην Stoiximan Superleague, φτάνοντας τις 23 αγωνιστικές με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.

Οι «πράσινοι» έχουν την ευκαιρία να προσπεράσουν τον Λεβαδειακό στην 4η θέση (39 βαθμοί) εφόσον περάσουν από τους Κρητικούς, ενώ ο «δικέφαλος του βορρά» θα ισοβαθμίσει την ΑΕΚ στην 2η θέση αν επικρατήσει της ομάδας των βορείων προαστίων. Πρώτος βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 53 βαθμούς.

