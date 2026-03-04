Αθλητικές Μεταδόσεις 4/3: Ξεχωρίζουν Παναθηναϊκός – ΟΦΗ και Κηφισιά – ΠΑΟΚ
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις για την Τετάρτη 04/03
Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ολοκληρώνουν σήμερα Τετάρτη 04/03 τις εκκρεμότητές τους στην Stoiximan Superleague, φτάνοντας τις 23 αγωνιστικές με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.
Οι «πράσινοι» έχουν την ευκαιρία να προσπεράσουν τον Λεβαδειακό στην 4η θέση (39 βαθμοί) εφόσον περάσουν από τους Κρητικούς, ενώ ο «δικέφαλος του βορρά» θα ισοβαθμίσει την ΑΕΚ στην 2η θέση αν επικρατήσει της ομάδας των βορείων προαστίων. Πρώτος βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 53 βαθμούς.
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Α1 πόλο ανδρών
- 18:00 COSMOTE SPORT 2 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ Stoiximan Super League
- 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισραήλ – Ελλάδα EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών
- 20:00 Novasports Prime Ράγιο Βαγιεκάνο – Οβιέδο La Liga EA Sports
- 20:00 COSMOTE SPORT 1 Κηφισιά – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League
- 20:30 Mega News Ολυμπιακός – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Χάντμπολ Α1 Ανδρών
- 21:00 COSMOTE SPORT 6 ATP Masters 1000 2026 Ίντιαν Γουέλς
- 21:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
- 21:30 Novasports Start Φούλαμ – Γουέστ Χαμ Premier League
- 21:30Novasports 4 Άστον Βίλα – Τσέλσι Premier League
- 21:30 Novasports 3 Αμβούργο – Λεβερκούζεν Bundesliga
- 21:30 Novasports 2 Μπράιτον – Άρσεναλ Premier League
- 22:00Novasports 1 Λάτσιο – Αταλάντα Coppa Italia
- 22:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρσέιγ – Τουλούζ Κύπελλο Γαλλίας
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 Αμπερντίν – Σέλτικ Scottish Premiership
- 22:15 Novasports Prime Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
