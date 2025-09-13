Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός: Ζέλσον Μαρτίνς εκτός λόγω τραυματισμού

Για την τρίτη αγωνιστική της Super League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στο “Καραϊσκάκης”, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να γίνεται αναγκαστική αλλαγή από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα για τους Πειραιώτες.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης έδειξε να μην μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αναγκάζεται να τον κάνει αλλαγή, περνώντας στο ματς τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο Ζέλσον Μαρτίνς είχε μια μικρή ενόχληση και όχι κάτι σοβαρά, αλλά προτιμήθηκε να προφυλαχθεί με την αλλαγή του στο ματς.