Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι ποινές του Αθλητικού Δικαστή σε Γιαννακόπουλο και Λεπενιώτη – Η απόφαση για Μπαρτζώκα

Τις ποινές του προς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό λίγες ώρες πριν το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL ανακοίνωσε ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για έναν μήνα και πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ, ενώ στον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκο Λεπενιώτη, επιβλήθηκε επίσης ποινή αποκλεισμού ενός μήνα και πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ. Όσον αφορά τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 ευρώ και αυστηρή έγγραφη επίπληξη.

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Αναλυτικά:

116/05.06.2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς άνω του ενός υβριστικών συνθημάτων που δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) που διεξήχθη στις 03.06.2026.

118/8-6-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

1. Επιβάλλεται στον Γιώργο Μπαρτζώκα, προπονητή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), για πράξεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 05.06.2026, α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) δημόσια ρητή ανάκληση των δυσφημιστικών του εκφράσεων και παροχή συγγνώμης στον φίλαθλο κόσμο για τη συμπεριφορά του εντός προθεσμίας μίας (1) ημέρας από τη δημοσίευση της παρούσας με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο, γ) χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ.

2. Επιβάλλεται στον Νικόλαο Λεπενιώτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), για πράξεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 05.06.2026, α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έναν (1) μήνα και β) χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ.

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3. Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για τις ως άνω πράξεις του προπονητή και β) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για τις ως άνω πράξεις του μέλους του Δ.Σ. της.