Τραμπ: Θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Νομίζω ότι η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τον Ιούλιο, είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν» είπε ο Ρούμπιο στην κατάθεσή του σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων.

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«Ο πρόεδρος θα παραστεί αυτοπροσώπως», πρόσθεσε.