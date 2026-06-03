Τραμπ: Θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία
«Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν» είπε ο Ρούμπιο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
«Νομίζω ότι η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τον Ιούλιο, είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν» είπε ο Ρούμπιο στην κατάθεσή του σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων.
«Ο πρόεδρος θα παραστεί αυτοπροσώπως», πρόσθεσε.
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