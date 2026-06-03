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Ρόδος: Νεκρός 77χρονος οδηγός μετά από τροχαίο και εγκλωβισμό στο όχημά του

Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια θανάτου του ηλικιωμένου

Ρόδος: Νεκρός 77χρονος οδηγός μετά από τροχαίο και εγκλωβισμό στο όχημά του
DEBATER NEWSROOM

Η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης (03/06) στη Ρόδο, καθώς στο χωριό Κρητηνία, όχημα στο οποίο επέβαινε 77χρονος, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού μέσα σε αυτό.

Χρειάστηκε η άμεση επέμβαση διασωστών των ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου για τον απεγκλωβισμό του. Στο νοσοκομείο της Ρόδου, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

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Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου του 77χρονου, διενεργεί το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

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