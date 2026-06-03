Ρόδος: Νεκρός 77χρονος οδηγός μετά από τροχαίο και εγκλωβισμό στο όχημά του
Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια θανάτου του ηλικιωμένου
Η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης (03/06) στη Ρόδο, καθώς στο χωριό Κρητηνία, όχημα στο οποίο επέβαινε 77χρονος, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού μέσα σε αυτό.
Χρειάστηκε η άμεση επέμβαση διασωστών των ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου για τον απεγκλωβισμό του. Στο νοσοκομείο της Ρόδου, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου του 77χρονου, διενεργεί το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.
πηγή στην Google
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