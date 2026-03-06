Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Με φούτερ της Θύρας 13 ο Λεσόρ – Τι είπε σε δηλώσεις του

Τα βλέμματα πάνω του συγκέντρωση το φούτερ που επέλεξε να φορέσει ο Ματίας Λεσόρ πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 30η αγωνιστική της Euroleague το βράδυ της Παρασκευής (6/3 21:15 Novasports Prime) στο ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος σέντερ που έμεινε εκτός δωδεκάδας της αναμέτρησης εμφανίστηκε με φούτερ της Θύρας 13 που έγραψε «Danger Zone», ενώ σε δηλώσεις του στην κάμερα της Nova μίλησε για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

«Θέλω να είμαι στο 100% μου όταν επιστρέψω», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Θα έλεγα πως δεν είμαι ακόμα 100%».