Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Με φούτερ της Θύρας 13 ο Λεσόρ – Τι είπε σε δηλώσεις του

Δεν θα είναι στην 12αδα ο Γάλλος σέντερ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Με φούτερ της Θύρας 13 ο Λεσόρ – Τι είπε σε δηλώσεις του
EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Τα βλέμματα πάνω του συγκέντρωση το φούτερ που επέλεξε να φορέσει ο Ματίας Λεσόρ πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 30η αγωνιστική της Euroleague το βράδυ της Παρασκευής (6/3 21:15 Novasports Prime) στο ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος σέντερ που έμεινε εκτός δωδεκάδας της αναμέτρησης εμφανίστηκε με φούτερ της Θύρας 13 που έγραψε «Danger Zone», ενώ σε δηλώσεις του στην κάμερα της Nova μίλησε για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θέλω να είμαι στο 100% μου όταν επιστρέψω», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Θα έλεγα πως δεν είμαι ακόμα 100%».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ