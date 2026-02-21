Ολυμπιακός – Παναιτωλικός: Αυτή είναι η ενδεκάδα των “ερυθρόλευκων”

Επιστροφή στις νίκες θέλει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League το απόγευμα του Σαββάτου (21/2).

Λίγο πριν την σέντρα του αγώνα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την ενδεκάδα των Πειραιωτών.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Ταρέμι.

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Ρέτσος, Μουζακίτης, Γιαζίτζι.

Η σύνθεση του Παναιτωλικού:

Kουτσερένκο – Γκράναθ, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος – Μλάντεν, Εστεμπάν, Ματσάν – Λομπάτο, Ρόσα, Μπάτζι

Στον πάγκο:

Ζίβκοβιτς, Παρδαλός, Ουνάι Γκαρσία, Αγαπάκης, Νικολάου, Μπελεβώνης, Μπρέγκου, Σμυρλής, Μίχαλακ, Άλεξιτς, Χουάν Μανουέλ Γκαρσία