Ολυμπιακός – Παναιτωλικός: Αυτή είναι η ενδεκάδα των “ερυθρόλευκων”
Οι 11 του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Επιστροφή στις νίκες θέλει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League το απόγευμα του Σαββάτου (21/2).
Λίγο πριν την σέντρα του αγώνα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την ενδεκάδα των Πειραιωτών.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:
Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Ταρέμι.
Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Ρέτσος, Μουζακίτης, Γιαζίτζι.
Η σύνθεση του Παναιτωλικού:
Kουτσερένκο – Γκράναθ, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος – Μλάντεν, Εστεμπάν, Ματσάν – Λομπάτο, Ρόσα, Μπάτζι
Στον πάγκο:
Ζίβκοβιτς, Παρδαλός, Ουνάι Γκαρσία, Αγαπάκης, Νικολάου, Μπελεβώνης, Μπρέγκου, Σμυρλής, Μίχαλακ, Άλεξιτς, Χουάν Μανουέλ Γκαρσία
