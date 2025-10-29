Ολυμπιακός – Μονακό: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό την Τετάρτη (29/10), στις 21:15, στο ΣΕΦ, για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Η επιστροφή του Βασίλη Σπανούλη στο Φάληρο μπορεί να θυμίζει πολλά θετικά στους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων» από την εποχή που ο “Kill-Bill” ήταν ο αρχηγός τους, αλλά από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Μονεγάσκων ο Σπανούλης άρχισε να δημιουργεί… αρνητικές αναμνήσεις στην ομάδα που αγάπησε και τον αγάπησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο πρόσφατη δυσάρεστη ανάμνηση δεν είναι άλλη από την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό στον ημιτελικό του περσινού φάιναλ φορ στο Άμπου Ντάμπι, με 78-68. Ο Σπανούλης είχε οδηγήσει τη Μονακό σε νίκη και μέσα στο ΣΕΦ την περσινή σεζόν, με 80-77, για την 32η αγωνιστική.

Η Μονακό έχει μία νίκη λιγότερη από τον Ολυμπιακό. Οι Μονεγάσκοι μετρούν 3 νίκες – 3 ήττες μέχρι στιγμής. Η τελευταία ήττα τους ήταν από τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, με 85-77, για την 6η αγωνιστική.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.