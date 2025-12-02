Ελ Κααμπί: Κίνδυνος να χάσει τον αγώνα με την Λεβερκούζεν – Σε ποια ματς θα λείψει λόγω AFCON

Ο Ολυμπιακός, όπως κάθε χρόνο, θα παραχωρήσει κάποιους παίκτες του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με την πιο σημαντική απουσία να είναι ο Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Βασικό κομμάτι της επιθετικής γραμμής του Μαρόκο ο 32χρονος, καθώς και του Ολυμπιακού που δεν του αρέσει η απουσία του τοπ σκόρερ του. Ο Μαροκινός θα ταξιδέψει στην πατρίδα του, που φιλοξενεί το AFCON φέτος, στις 15 Δεκεμβρίου όπως έχει ορίσει η FIFA για την αποδέσμευση παικτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό σημαίνει ότι ο Ελ Κααμπί θα προλάβει το ματς με τον Άρη στις 14/12 ενώ αναμένεται να χάσει τους αγώνες:

Ολυμπιακός-Ηρακλής Κύπελλο (17/12)

Κύπελλο (17/12) Ολυμπιακός-Κηφισιά Πρωτάθλημα (20/12)

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 18 Ιανουαρίου ανάλογα σε τι στάδιο φτάσει η κάθε ομάδα που συμμετάσχει. Σε περίπτωση που το Μαρόκο προχωρήσει στην διοργάνωση, ο Ολυμπιακός δεν θα τον έχει στην διάθεσή του και στους αγώνες Πρωταθλήματος:

Ατρόμητος – Ολυμπιακός (10/01)

(10/01) Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός (17/01)

Εάν το Μαρόκο περάσει στον τελικό της διοργάνωσης στις 18/01 στο «Prince Moulay Abdellah Stadium» τότε η παρουσία του Μαροκινού θα είναι εξαιρετικά αμφίβολη για τον αγώνα Champions League με την Λεβερκούζεν στις 20/01, καθώς θα έχει μόνο 2 ημέρες ξεκούρασης από μια απαιτητική διοργάνωση.

Ο αγώνας με την Λεβερκούζεν θα είναι ένας εξαιρετικά κρίσιμος αγώνας για την προτελευταία αγωνιστική της League Phase, καθώς ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει πιθανότητες να συνεχίσει στη διοργάνωση μέσω των playoff.