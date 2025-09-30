Ολυμπιακός: Με πίστη στον πλάνο Μπαρτζώκα ψάχνει τον πρώτο τίτλο της EuroLeague μετά από 12 χρόνια

Ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει τα τελευταία 4 χρόνια να βρεθεί σε 4 συνεχόμενα Final Four της EuroLeague ακόμη και σε χρονιές που τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά γι’ αυτόν με τραυματισμούς, ατυχίες και μεταγραφές που δεν βγήκαν. Φέτος οι “ερυθρόλευκοι” έχουν ένα λόγο ακόμη να θέλουν να βρίσκονται στις τελευταίες 4 ομάδες της διοργάνωσης καθώς το Final Four επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 19 χρόνια και δη στην έδρα του αιωνίου αντιπάλου, στο ΟΑΚΑ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο πέρυσι καθώς έχασε σε ένα μονόπλευρο παιχνίδι από την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. Οι Πειραιώτες που έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη πέρυσι αποκτώντας τον Εβαν Φουρνιε και φέρνοντας πίσω στο λιμάνι τον Σασα Βεζένκοβ είδαν την ευκαιρία να χάνεται σε ακόμη έναν ημιτελικό, τον τρίτο σε 4 χρόνια μετά από αυτούς με Ρεαλ Μαδρίτης το 2024 και Εφές το 2022.

Από το 2010 και μετά, η ομάδα του Πειραιά έχει καταφέρει να έχει σταθερή παρουσία στην ελίτ της κορυφαίας Ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έχοντας πολλές παρουσίες σε Final Four και δύο κατακτήσεις με την τελευταία βέβαια να είναι το μακρινό πλέον 2013.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζωκα τελείωσε την περασμένη σεζόν κατακτώντας το πρωτάθλημα με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Παναθηναϊκό σε μια σειρά που ήταν must-win και για τις δύο ομάδες μετά τις ήττες στα ημιτελικά του Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Οι “ερυθρόλευκοι” έκλεισαν την σεζόν με καλή ψυχολογία, κέρδισαν έναν παίκτη που είχαν χάσει κατά την διάρκεια της χρονιάς (Ντόρσεϊ), έχασαν έναν άλλο λόγω τραυματισμού (Φαλ) και προχώρησαν στην μεταγραφική περίοδο προσθέτοντας παίκτες ρολίστες που θα βελτιώσουν κομμάτια του παιχνιδιού της ομάδας.

Αρχή με γκρίνια και οι παίκτες… του προπονητή

Ο Ολυμπιακός παραμένει ένα από τα φαβορί για να βρεθούν στα Final Four της Αθήνας πάρα το γεγονός ότι αρκετές ομάδες ενισχύθηκαν το καλοκαίρι.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα τερμάτισε πρώτη στην regular season πέρυσι με ρεκόρ 24-10 απέκλεισε την Ρεάλ Μαδρίτης άνετα με 3-1 στην σειρά των playoff αλλά στην μεγάλη πίστα και απέναντι σε μια αθλητική ομάδα όπως η Μονακό, οι “ερυθρόλευκοι” δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν με αποτέλεσμα να ηττηθούν με σχεδόν κάτω τα χέρια και πάρα την τρομερή εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ.

Το καλοκαίρι η ομάδα του Πειραιά κινήθηκε με σύνεση έχοντας ως στόχο να κάνει στοχευμενες κινήσεις χωρίς πολλές φανφάρες πάρα το γεγονός ότι το όνομα της έπαιζε για διάφορα μεγάλα ονόματα όπως ο Βασίλιε Μιτσιτς.

Οι “ερυθρόλευκοι” πρόσθεσαν Ντόντα Χολ και Κώστα Αντετοκούνμπο αλλάζοντας το στυλ ψηλών με τους οποίους πορεύθηκε η ομάδα τα τελευταία χρόνια, ενώ πήραν τον Ταισον Γουορντ στα “φτερά” βάζοντας μέγεθος και αθλητικότητα που τόσο έλειψε την περασμένη χρονιά.

Παράλληλα, έκαναν ένα συμμάζεμα στα γκαρντ αφήνοντας ελεύθερους Γουίλιαμ-Γκος και Βιλντοζα, ενώ πρόσφατα πρόσθεσε στο ροστερ τον Φρανκ Νιλικίνα με μεταγραφή από την Παρτιζάν. Πάρα το γεγονός ότι έβαλε αθλητικότητα και παιχνίδι πάνω από την στεφάνι, η επιλογή του Ολυμπιακού να πορευθεί χωρίς πικ εν ρόλ δημιουργούς – πλην του τραυματία Έβανς – προκαλεί ήδη γκρίνια στις τάξεις των φιλάθλων του καθώς η τριάδα των Γουόκαπ, Νιλικίνα και Λι αποτελεί ερωτηματικό ως προς το κομμάτι της δημιουργίας και την συνεργασία τους με τους ψηλούς.

Παραλληλα, οι “ερυθρόλευκοι” φαίνεται να ποντάρουν μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας τους στον Έβανς, ο οποίος ναι μεν υγιής αποτελεί παίκτη επιπέδου All-EuroLeague όμως έρχεται από δύο σοβαρότατους τραυματισμούς. Ο Φουρνιέ και φέτος θα παραμένει σταθερή πηγή παραγωγής πόντων όλη τη χρονιά μαζί με τον Σάσα Βεζένκοβ.

Παράλληλα, οι ερυθρόλευκοι διατήρησαν τον κορμό που τους οδήγησε στα προηγούμενα Final Four με τους Βεζενκοβ και Άλεκ Πιτερς να έχουν προεξέχοντα ρόλο, ενώ σημαντικό μερίδιο στην επιτυχία της φετινής σεζόν θα έχει η παρουσία των Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ που προσφέρουν ουσιαστικά σε βασικούς τομείς στους οποίους ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει έλλειψη.

Παράλληλα, σε ρόλο ειδικών αποστολών θα είναι ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου που έρχεται με φόρα από την εξαιρετική παρουσία στο Eurobasket 2025.

Η πίστη στον Μπαρτζώκα και η ευκαιρία της Αθήνας

Ο Ολυμπιακός πορεύεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο τα τελευταία χρόνια που είναι ιδιαίτερα επιτυχημένος καθώς είναι πολύ δύσκολα να παραμένεις ψηλά και να έχεις συνεχείς παρουσίες σε Final Four σε αυτό το επίπεδο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει βρει την φόρμουλα της επιτυχίας σε αυτό το κομμάτι φτιάχνοντας ενα ρόστερ προπονητή και βάζοντας πινελιές ποιότητας τον τελευταίο χρόνο.

Φέτος, οι Πειραιώτες δεν μπαίνουν με τον τίτλο του απόλυτου φαβορί και αυτό ίσως τους βοηθήσει να παίξουν καλύτερο μπάσκετ.

Τα ερωτήματα για το ροστερ κυρίως στην περιφέρεια υπάρχουν, οι τραυματισμοί αποτελούν πρόβλημα για την ομάδα του Πειραιά τα τελευταία χρόνια αλλά όπως λέγεται μεταξύ των πιστών φιλάθλων του Ολυμπιακού κάθε φορά που υπάρχει κλιμα αμφισβήτησης, “in Bartzokas we trust”.

Το “ερυθρόλευκο” ρόστερ

Νο. Ρόστερ Ολυμπιακός Μπάσκετ Έτος Γεν. Θέση Ύψος Προηγούμενη Ομάδα – Φρανκ Ντιλικίνα 1998 Γκαρντ 1.93 Παρτίζαν 21 Όμηρος Νετζήπογλου 2002 Γκαρντ 1.93 ΑΕΚ 6 Σέιμπεν Λι 1999 Γκαρντ 1.88 Μανίσα 2 Κίναν Έβανς 1996 Γκαρντ 1.90 Ζαλγκίρις Κάουνας 22 Τάιλερ Ντόρσεϊ 1996 Γκαρντ 1.93 Φενέρμπαχτσε 0 Τόμας Γουόκαπ 1992 Γκαρντ 1.93 Ζαλγκίρις 5 Γιαννούλης Λαρεντζάκης 1993 Γκαρντ 1.96 Μούρθια 4 Γιώργος Μπουρνελές 2007 Γκαρντ 1.90 Νέοι Ολυμπιακού 3 Τάισον Γουόρντ 1997 Γκαρντ/Φόργουορντ 1.98 Παρί 77 Σακίλ ΜακΚίσικ 1990 Γκαρντ/Φόργουορντ 1.96 Μπεσίκτας 94 Εβάν Φουρνιέ 1992 Γκαρντ/Φόργουορντ 1.98 Ντιτρόιτ Πίστονς 14 Σάσα Βεζένκοφ 1995 Φόργουορντ 2.06 Τορόντο Ράπτορς 16 Κώστας Παπανικολάου 1990 Φόργουορντ 2.04 Ντένβερ Νάγκετς 25 Άλεκ Πίτερς 1995 Φόργουορντ 2.06 Μπασκόνια 45 Ντόντα Χολ 1997 Σέντερ 2.08 Μπασκόνια 37 Κώστας Αντετοκούνμπο 1997 Σέντερ 2.08 Μούρθια 33 Νίκολα Μιλουτίνοβ 1994 Σέντερ 2.13 ΤΣΣΚΑ Μόσχας 10 Μουσταφά Φαλ 1992 Σέντερ 2.16 Βιλερμπάν Προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας 1965 Κίμκι

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην EuroLeague