Ολυμπιακός: Με Νιλικίνα η αποστολή για το παιχνίδι με την Μπασκόνια – Εκτός ΜακΚίσικ, Έβανς και Φαλ

Ο Φρανκ Νιλικίνα έκανε την πρώτη προπόνηση με την νέα του ομάδα την Κυριακή, ενώ μία μέρα αργότερα βρίσκεται στην αποστολή του Ολυμπιακού για την 1η αγωνιστική της EuroLeague.

Επιπλέον στην Ισπανία θα κάνει τις πρώτες του προπονήσεις μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, έχοντας μπροστά του δύο απαιτητικά ματς στην Ισπανία.

Στην 1η αγωνιστική έχει εκτός έδρας αποστολή στη Χώρα των Βάσκων για την αναμέτρηση με τη Μπασκόνια την Τρίτη 30 Σεπτέμβρη, ενώ στις 2 Οκτώβρη δοκιμάζεται απέναντι στην Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Την ερυθρόλευκη αποστολή στην Ισπανία δεν θα ακολουθήσουν οι Σακίλ Μακίσικ, Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ.