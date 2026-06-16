Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 40 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες
Λιμενικό και Frontex εντόπισαν την λέμβο 36 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων
Σε επιχείρηση διάσωσης 40 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο στην νότια Κρήτη προχώρησε το λιμενικό με συνδρομή δύναμης Frontex.
Οι 40 αλλοδαποί περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων με τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή να είναι καλές
Στην επιχείρηση συμμετείχε πλοίο του Λιμενικού και σκάφος της δύναμης FRONTEX.
πηγή στην Google
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