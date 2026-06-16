Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 40 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Σε επιχείρηση διάσωσης 40 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο στην νότια Κρήτη προχώρησε το λιμενικό με συνδρομή δύναμης Frontex.

Οι 40 αλλοδαποί περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων με τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή να είναι καλές

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Στην επιχείρηση συμμετείχε πλοίο του Λιμενικού και σκάφος της δύναμης FRONTEX.