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Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 40 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Λιμενικό και Frontex εντόπισαν την λέμβο 36 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 40 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε επιχείρηση διάσωσης 40 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο στην νότια Κρήτη προχώρησε το λιμενικό με συνδρομή δύναμης Frontex.

Οι 40 αλλοδαποί περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων με τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή να είναι καλές

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Στην επιχείρηση συμμετείχε πλοίο του Λιμενικού και σκάφος της δύναμης FRONTEX.

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