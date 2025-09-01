Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκος» και επίσημα ο Γκουστάβο Μάνσα

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Γκουστάβο Μάνσα όπως ανακοινώθηκε και επίσημα το απόγευμα της Δευτέρας 1/9.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση των «ερυθρολεύκων» αναφέρει: «η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβο Μάνσα.

Ο 21 ετών ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 25 Ιουλίου 2004, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Palmeiras, για να ακολουθήσει η ένταξή του στην U20 της Fortaleza.

Δεν άργησε να μεταπηδήσει στην πρώτη ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε 24 συμμετοχές, εκ των οποίων τις πέντε στο Copa Libertadores.

Γκουστάβο, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό.