ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Επιστρέφει στο… λιμάνι του ο Ποντένσε – Έτοιμος για την 3η θητεία του στους “ερυθρόλευκους” ο Πορτογάλος

Ο Ποντένσε είχε συνολικά 115 συμμετοχές με 28 τέρματα και 27 ασίστ με την ομάδα του Πειραιά

DEBATER NEWSROOM

Μετά την ολοκλήρωση του deal με τον Ταρέμι, ο Ολυμπιακός κινείται για την επιστροφή ενός παλιού γνώριμου και ο Ντάνιελ Ποντένσε φαίνεται να είναι κοντά στο να φορέσει ξανά τα “ερυθρόλευκα”

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Σαουδική Αραβία και όπως μεταδίδει το gazzeta.gr, είναι σίγουρη η επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα κάνει την τρίτη του θητεία με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» αφήνοντας την Αλ Σαμπάμπ με την οποία αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια πετυχαίνοντας και 3 γκολ και δίνοντας και 8 ασίστ.

Όσον αφορά τον Ολυμπιακό ο Ποντένσε είχε συνολικά 115 συμμετοχές με 28 τέρματα και 27 ασίστ, συμβάλλοντας τα μέγιστα και στην κατάκτηση του Conference League από τους Πειραιώτες.

