Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-89: Με «καυτούς» Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ διέλυσε τους Ισπανούς στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από την αρχή του αγώνα και με τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ να είναι ασταμάτητοι επικράτησαν με 102-89 της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για την 36η αγωνιστική της Euroleague.

Κάπως έτσι οι Πειραιώτες κλείδωσαν το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της διοργάνωσης και θα περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους, ενώ ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση της Μεγάλης Πέμπτης 9/4 με την Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια της Βουλγαρίας για την 37η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Απίθανη εμφάνιση για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πραγματοποίησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 37 πόντους (3/4 δίποντα, 7/11 τρίποντα και 10/11 βολές), ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 24 πόντους με 9 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-19, 49-42, 72-57, 102-88