Ολυμπιακός: Χτύπημα στην άμυνα ο τραυματισμός του Μπιανκόν

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup επικρατώντας 3-0 του ΟΦΗ στην παράταση του τελικού στο Παγκρήτιο, όμως η αποχώρηση του Ζουλιάν Μπιανκόν έφερε νέο πονοκέφαλο στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Γάλλος αμυντικός αποχώρησε με ενοχλήσεις λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, με τον Καλογερόπουλο να τον αντικαθιστά και να αναδεικνύεται MVP του τελικού, προκαλώντας ανησυχία στο τεχνικό τιμ.

Η ανησυχία των Πειραιωτών εντείνεται καθώς ο Λορέντσο Πιρόλα παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού και προσπαθεί να προλάβει τον κρίσιμο αγώνα με τη Λεβερκούζεν για την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η κατάσταση του Μπιανκόν, σε συνδυασμό με την απουσία του Πιρόλα, καθιστούν τα επόμενα 24ωρα καθοριστικά για τον σχεδιασμό της άμυνας, ενόψει των προσεχών υποχρεώσεων της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη.