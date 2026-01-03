Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η απονομή του Super Cup στους «ερυθρόλευκους»
«Καθάρισαν» στην παράταση
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο του πλανήτη για το 2026, καθώς πήρε το Super Cup Ελλάδας.
Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 3-0 τον ΟΦΗ στην παράταση συμπληρώνοντας το εγχώριο “τρεμπλ” καθώς είχε προηγηθεί η κατάκτηση του πρωταθλήμας και του κυπέλλου.
Ο τελικός του θεσμού που αναβίωσε μετά από 19 χρόνια, έγινε στο Παγκρήτιο Στάδιο και τα γκολ πέτυχαν ο Ταρέμι στο 96΄, ο Καλογερόπουλος στο 107΄ και ο Γιαζίτσι στο 113΄.
