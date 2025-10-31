Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58: Έβγαλε ψυχή και επέστρεψε στις νίκες

Ο Ολυμπιακός ήταν για μια ακόμη φορά άστοχος αλλά δεν το πλήρωσε αυτή τη φορά όπως κόντρα στη Μονακό και επικράτησε 62-58 της Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες που πήραν την 5η νίκη τους σε 8 παιχνίδια στην διοργάνωση, τελείωσαν τον αγώνα με 16/33 δίποντα, 7/31 τρίποντα, ενώ είχε και 16 λάθη.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχοντας 10 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 14 πόντους και ο Ντόρσεϊ 11 πόντους.

Από εκεί και πέρα, για τους Ισραηλινούς που γνώρισαν την δεύτερη τους ήττα στην διοργάνωση Ο Μίτσιτς είχε 10 πόντους, με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.