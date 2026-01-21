Ολυμπιακός: Αυξήθηκαν οι πιθανότητες πρόκρισής του στα «play-off» του Champions League

Ο Ολυμπιακός επικράτησε το βράδυ της Τρίτης 20/01 της Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0 και ετοιμάζει βαλίτσες για τον «τελικό» στο Άμστερνταμ, κόντρα στον Άγιαξ, στις 28/01.

Η νίκη αυτή αποτέλεσε την δεύτερη συνεχόμενη των «ερυθρόλευκων» μετά το 0-1 κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι, γεγονός που έχει να συμβεί κοντά μια δεκαετία. Συγκεκριμένα την σεζόν 2015-16 ο Ολυμπιακός επικράτησε της Άρσεναλ με 2-3 στο «Emirates» και στην επόμενη αγωνιστική της Ντιναμό Ζάγκρεμπ με 0-1.

Την επόμενη αγωνιστική αντιμετώπισε ξανά την Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην έδρα του (2-1) όπου έκανε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του, κάτι που θέλει να κάνει και τώρα με τον Άγιαξ για να κλειδώσει την παρουσία του στην 24αδα.

Σύμφωνα με στατιστικά που βγάζουν οιυπερπολογιστές οι πιθανότητες να είναι στην επόμενη φάση του Champions League ο Ολυμπιακός έχουν αυξηθεί κοντα με 30% (από 21.3% ανέβηκε 56.3%).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα βγάλει κάθε άσσο από το μανίκι του στον αγώνα με τον Άγιαξ έτσι ώστε να είναι στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπη και να αγωνιστει περαιτέρω στην διοργάνωση.