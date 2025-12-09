Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1: «Απέδρασε» με Ζέλσον Μάρτινς και συνεχίζει να ελπίζει

Την πρώτη του νίκη στην League Phase του Champions League πήρε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας.

Οι Πειραιώτες με το τρίποντο αυτό έφτασαν τους πέντε βαθμούς σε έξι αγωνιστικές στην διοργάνωση και πλέον θέλει τις νίκες κόντρα σε Λεβερκούζεν και Άγιαξ για να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Ζέλσον Μάρτινς στο 73ο λεπτό, με τους Πειραιώτες να έχουν πολλές ευκαιρίες για να πετύχουν και άλλα γκολ, ενώ είχε και δυο δοκάρια με τον Ταρέμι και τον Ελ Κααμπί.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να πιέσει απ’ τα πρώτα λεπτά, έχοντας ψηλά τις γραμμές του κι έψαξε συνεργασίες στο επιθετικό τρίτο. Μόλις στο 4ο λεπτό ο Τσικίνιο είχε ένα άστοχο σουτ απ’ τα όρια της περιοχής, ενώ στο 7’ από γέμισμα του Ποντένσε από τα αριστερά, ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά, αλλά έδωσε ύψος στην μπάλα και η προσπάθειά του έφυγε άουτ.

Στο 14’ η προσπάθεια του Μαρτίνς κόντραρε πάνω στα σώματα, ενώ στο 19’ ο Αναρμπέκοφ έκανε μεγάλη επέμβαση σε κεφαλιά του Ελ Κααμπί. Στο 21’ ακυρώθηκε το γκολ του Μαροκινού φορ, διότι ο Τσικίνιο ήταν οφσάιντ στην εκκίνηση της επίθεσης, ενώ στο 22’ ο Αναρμπέκοφ έκανε νέα μεγάλη επέμβαση στην προσπάθεια του Ελ Κααμπί.

Η Καϊράτ είχε την πρώτη τελική της στο παιχνίδι στο 51’ με την κεφαλιά του Ζορζίνιο που πέρασε άουτ, ενώ στο 60’ ο Ανερμπέκοφ έδιωξε εντυπωσιακά με τις γροθιές του το εντυπωσιακό σουτ του Τσικίνιο.

Στο τελευταίο ημίωρο ο Ολυμπιακός ανέβασε «στροφές», άρχισε να πιέζει πολύ περισσότερο την Καϊράτ και με κινητήριο μοχλό τον Χρήστο Μουζακίτη, έφερε το παιχνίδι στα δικά του «μέτρα». Στο 73’ από υπέροχη ενέργεια του Μουζακίτη και μπαλιά του Ταρέμι στο χώρο, ο Μάρτινς έφυγε από πλάγια θέση, «ζύγισε» τις επιλογές του και πλάσαρε από πολύ δύσκολη θέση, περνώντας την μπάλα απ’ το… μάτι της βελόνας για το 1-0 του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν να κυριαρχούν στο γήπεδο κι έχαναν τη μία ευκαιρία πίσω απ’ την άλλη. Στο 76’ ο Ολυμπιακός «άγγιξε» το 2-0 σε δύο περιπτώσεις μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ο Ταρέμι βγήκε σε πλάγιο τετ-α-τετ, όμως το πλασέ του αποκρούστηκε απ’ τα ακροδάχτυλα του Αναρμπέκοφ και χτύπησε στο αριστερό δοκάρι, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Ελ Κααμπί δεν μπόρεσε να νικήσει με κεφαλιά τον γκολκίπερ της Καϊράτ.

Στο 79’ σε αντεπίθεση τρεις εναντίον ενός ο Ελ Κααμπί βρέθηκε σε θέση βολής, όμως το πλασέ του αποκρούστηκε απ’ τον Αναρμπέκοφ και χτύπησε το οριζόντιο δοκάρι, με τον Μαροκινό επιθετικό να μην πιστεύει στην ατυχία του, ενώ στο 85’ ο Πιρόλα έκανε ένα τρομερό τάκλιν σε προσπάθεια του Σορόκιν στην περιοχή.

ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ (Ραφαέλ Ουραζμπάχτιν): Αναρμπέκοφ, Ταπάλοφ (46’ Τουγιακμπάεφ), Σιρομπόκοφ, Σορόκιν, Μάτα, Γκλάζερ, Μπάιμπεκ (82’ Κασαμπουλάτ), Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο (46’ Ζορζίνιο), Ζάρια (46’ Γκρόμικο), Εντμίλσον (82’ Στανόγιεφ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ροντινέι, Έσε (84’ Γκαρθία), Μουζακίτης, Τσικίνιο (62’ Ταρέμι), Μαρτίνς, Ποντένσε (62’ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί.