Ολυμπιακός: Αυτοί θα είναι οι διαιτητές του παιχνιδιού κόντρα στην Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε αύριο 4/12 (21:15, NovaSports Prime) για την 14η αγωνιστική της Euroleague, με τα ονόματα των διαιτητών της αναμέτρησης να γίνονται γνωστά.

Οι «εκλεκτοί» που θα διευθύνουν τον αγώνα είναι οι Μεχντί Ντιφαλά (Γαλλία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Χιούζ Θεπερνιέ (Γαλλία).

Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεχάσει την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα και να «φρενάρει» το σερί 5 νικών της Φενέρμπαχτσε, καθώς και να μην επιτρέψουν την 3η σερί ήττα από τους Τούρκους.