Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Ο Γιαζίτσι έσωσε τους Πειραιώτες
Ο Τούρκος άσος σκόραρε στο 90'+3
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο «Γ. Καραϊσκάκης» στην πρεμιέρα της Super League, με τον Γιαζίτσι να γίνεται ο ήρωας των Πειραιωτών με ένα εντυπωσιακό γκολ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
Ο Τούρκος άσος, που πέρασε ως αλλαγή, χάρισε τη νίκη στους πρωταθλητές Ελλάδας, ενώ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί διαμόρφωσε το τελικό σκορ στην τελευταία φάση του αγώνα. Οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν σκληρά, αλλά δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα.
