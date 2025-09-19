Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Φιλική νίκη με ανατροπή

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 76-71 της Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο του τουρνουά International Basket Tournament 2025 που διεξάγεται στην Κρήτη.

Οι Πειραιώτες που αγωνίστηκαν δίχως τους Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκη, Αντετοκούνμπο και Εβανς έδειξαν πως χρειάζονται ακόμα δουλειά ενόψει και της πρεμιέρας της Euroleague και ο τεχνικός του συλλόγου Γιώργος Μπαρτζώκας πλέον θα έχει την ευκαιρία να δει ξανά τους παίκτες του στον μεγάλο τελικό του τουρνουά κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα την Κυριακή 21/9 στις 20:30.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 11-4 των πρώτων πέντε λεπτών του αγώνα, που ήρθε δια χειρός Σάσα Βεζένκοφ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τάισον Γουόρντ έγινε 11-12 (7′), με την ομάδα μας να δέχεται ένα σερί 8-0 λόγω κακών επιλογών επιθετικά που έφεραν κακό αμυντικό τρανζίσιον. Οι Πειραιώτες δυσκολεύονταν να βρουν ρυθμό στην επίθεση, όμως χάρη σε δύο καλές αμυντικές αντιδράσεις «απάντησαν» με 6-0 και έκλεισαν την περίοδο στο +5 (17-12). Ο Τόμας Γουόκαπ από κοντά έβαλε φρένο στο 5-0 των Ιταλών στην αρχή της δεύτερης περιόδου (19-17, 13′), με τον Άλεκ Πίτερς να διαμορφώνει το 21-19 (15′). Χωρίς καθαρό μυαλό στο επιθετικό μισό, η Αρμάνι ανέκτησε το προβάδισμα τρέχοντας επιμέρους 5-12, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 26-31.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τρίποντο του Τόμας Γουόκαπ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να τελειώνει δύο φάσεις κοντά στο καλάθι (33-35, 22′). Ελλειψη έντασης στην άμυνα και αστοχία έφεραν τον Ολυμπιακό στο -13 (36-49, 26′). Σε εκείνο το σημείο «μίλησε» ο Εβάν Φουρνιέ με δύο μεγάλα σουτ τριών πόντων και η ομάδα μας με επιμέρους 15-4, έριξε τη διαφορά στο καλάθι (51-53). Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την ένταση στην άμυνά τους, βρήκαν πόντους στον αιφνιδιασμό και πήραν το προβάδισμα στην τελευταία περιόδο, τρέχοντας επιμέρους 12-4 (63-57, 35′). Η ομάδα μας βρέθηκε και στο +6 (67-61, 37′) και πήρε τη νίκη με 76-71.

Δεκάλεπτα: 17-12, 26-31, 51-53, 76-71