Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπει η ΕΛΑΣ – Το θύμα είχε βγάλει το σκυλί του για βραδινή βόλτα

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη της άγριας εκτέλεσης στα Εξάρχεια συνεχίζονται με τις αρχές να βλέπουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών πίσω από την δολοφονία του 35χρονου.

Η δολοφονία σημειώθηκε στον Λόφο Στρέφι πάνω στα σκαλάκια με τους μάρτυρες να αναφέρουν ότι ο δράστης διέφυγε προς την κατεύθυνση του λόφου. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, Οι αστυνομικοί εντόπισαν 5 κάλυκες από 9αρι πιστόλι στο σημείο και αυτό που εξετάζεται είναι αν πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε κυκλώματα ναρκωτικών.

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Το θύμα φαίνεται να δέχτηκε την δολοφονική επίθεση, αφού οι δράστες ή ο δράστης τον κυνήγησε. Ο 35χρονος είχε βγάλει το σκυλί του για τη βραδινή του βόλτα με το κατοικίδιο να είναι μπροστά τη στιγμή της δολοφονίας. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο του εγκλήματος μαζί με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, είδαν το σκυλί να στέκεται βουβό κάτω από το χέρι του νεκρού και δεν ήθελε να τον εγκαταλείψει.

Να θυμίσουμε ότι, το θύμα άνδρας αραβικής καταγωγής, βρέθηκε νεκρός με 3 σφαίρες στο κεφάλι.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.