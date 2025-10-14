Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82: Η Εφές “έκλεψε” τη νίκη στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σθεναρά απέναντι στην Αναντολού Εφές, αλλά ηττήθηκε με 78-82 στο ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Οι «ερυθρόλευκοι», κουρασμένοι και με απουσίες, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν νικηφόρα την τρίτη αναμέτρηση σε πέντε ημέρες, με τον Αϊζάια Κορντινιέ να πετυχαίνει καθοριστικά καλάθια για την Εφές.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά, με τον Ντόρσεϊ και τον Πίτερς να σκοράρουν έξω από τα 6,75 μ., όμως η Εφές αντέδρασε με τον Λάρκιν να οδηγεί την ομάδα στο προσπέρασμα. Οι Πειραιώτες επέστρεψαν και έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά (51-48), ενώ στο τρίτο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες διατήρησαν την ισοπαλία (67-67). Στο τελευταίο μέρος, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τον Κορντινιέ να καθορίζει το φινάλε και την Εφές να φεύγει νικήτρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεκάλεπτα: 25-28, 51-48, 67-67, 78-82.