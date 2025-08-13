Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Πόρτλαντ Τίμπερς ο Βέλντε

Παίκτης των Πόρτλαντ Τίμπερς είναι και επίσημα ο πρώην άσος του Ολυμπιακού Κρίστοφερ Βέλντε όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη 13/8.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον Κρίστοφερ Βέλντε ως το νεότερο μέλος των Πόρτλαντ Τίμπερς. Ήταν απαραίτητο σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο να εξερευνήσουμε την αγορά με σκοπό να προσθέσουμε μια επικίνδυνη επιθετική απειλή, και ο Κρίστοφερ μας το προσφέρει αυτό ακριβώς», δήλωσε ο Νεντ Γκραμπαβόι, Γενικός Διευθυντής των Τίμπερς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Οι Πόρτλαντ Τίμπερς απέκτησαν τον διεθνή Νορβηγό επιθετικό Κρίστοφερ Βέλντε από την κορυφαία ελληνική ομάδα Ολυμπιακός, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο σύλλογος.

Ο Βέλντε εντάσσεται στην ομάδα ως ο αντικαταστάτης του Τζόναθαν Ροντρίγκεζ, ο οποίος θα τερματίσει τη σεζόν λόγω τραυματισμού, το 2025, εν αναμονή της παραλαβής του Διεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής (ITC) και της βίζας P-1. Με συμβόλαιο που διαρκεί έως τη σεζόν του 2028 με οψιόν ανανέωσης για το 2029, ο Βέλντε θα καταλάβει μια θέση στον Ειδικό Παίκτη στο ρόστερ.

Ο 25χρονος Βέλντε εντάσσεται στο Πόρτλαντ μετά την αγωνιστική περίοδο 2024-25 με τον Ολυμπιακό, ο οποίος αγωνίζεται στην Σούπερ Λιγκ 1. Σημείωσε έξι γκολ και δύο ασίστ σε 34 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, βοηθώντας τον Ολυμπιακό να κατακτήσει το πρωτάθλημα Σούπερ Λιγκ 1 της σεζόν 2024-2025, καθώς και το Κύπελλο Ελλάδας της σεζόν 2024-2025.

Πριν ενταχθεί στον Ολυμπιακό, ο Βέλντε αγωνίστηκε για τρεις σεζόν στην Λεχ Πόζναν, ομάδα της κορυφαίας κατηγορίας της Πολωνίας (2022-2024), όπου σημείωσε 29 γκολ και έδωσε 13 ασίστ σε 98 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι βοήθησε τη Λεχ να φτάσει στον τελικό του Κυπέλλου Πολωνίας τη σεζόν 2021-2022 και να κατακτήσει τον τίτλο της Έκστρακλασα τη σεζόν 2021-2022.

«Ο Βέλντε είναι ένας συναρπαστικός παίκτης με απίστευτη αποφασιστικότητα, κίνητρο και αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο προπονητής των Τίμπερς, Φιλ Νέβιλ. «Η παρουσία του θα δώσει ώθηση στην επίθεσή μας και θα φέρει ένα νέο επίπεδο δημιουργικότητας στην ομάδα. Πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για εμάς στην προσπάθειά μας για επιτυχία».

Ο Φέλντε έχει αγωνιστεί σε αγώνες προκριματικών και ομίλων του UEFA Champions League, του UEFA Europa League και του UEFA Conference League, πραγματοποιώντας 31 εμφανίσεις σε έξι σεζόν ευρωπαϊκών διοργανώσεων και καταγράφοντας 12 γκολ και πέντε ασίστ. Ο Νορβηγός Χάουγκεσουντ ξεκίνησε την καριέρα του στην ακαδημία νέων της τοπικής ομάδας Χάουγκεσουντ το 2015, κάνοντας το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα το 2017. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Χάουγκεσουντ, ο Φέλντε σημείωσε 27 γκολ και 24 ασίστ σε 119 εμφανίσεις.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Βέλντε έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας στις 20 Ιουνίου 2023, ερχόμενος από τον πάγκο στη νίκη της χώρας του με 3-1 επί της Κύπρου στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πριν από την εμφάνισή του στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας, ο Βέλντε ήταν μέλος της Νορβηγίας U-18, όπου πέτυχε ένα γκολ σε δύο φιλικές εμφανίσεις.

Συναλλαγή: Οι Πόρτλαντ Τίμπερς υπέγραψαν τον Κρίστοφερ Βέλντε ως τον αντικαταστάτη τραυματία του Τζόναθαν Ροντρίγκεζ το 2025, εν αναμονή της παραλαβής του Διεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής (ITC) και της βίζας P-1. Με συμβόλαιο που ισχύει μέχρι τη σεζόν του 2028 με οψιόν ανανέωσης για το 2029, ο Βέλντε θα καταλάβει μια θέση Ειδικού Παίκτη στο ρόστερ.