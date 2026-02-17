Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Συναγερμός με Ταϊρίκ Τζόουνς – Αποχώρησε κουτσαίνοντας από το παρκέ

Πήγε στα αποδυτήρια

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Συναγερμός με Ταϊρίκ Τζόουνς – Αποχώρησε κουτσαίνοντας από το παρκέ
Γεράσιμος Λυμπέρης

Συναγερμός σήμανε στον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ ανδρών.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου ο Αμερικανός σέντερ χτύπησε και αποχώρησε από το παρκέ με ενοχλήσεις στο γόνατο, πηγαίνοντας μάλιστα προς τα αποδυτήρια για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό τιμ του συλλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ