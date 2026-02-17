Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Συναγερμός με Ταϊρίκ Τζόουνς – Αποχώρησε κουτσαίνοντας από το παρκέ
Πήγε στα αποδυτήρια
Συναγερμός σήμανε στον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ ανδρών.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου ο Αμερικανός σέντερ χτύπησε και αποχώρησε από το παρκέ με ενοχλήσεις στο γόνατο, πηγαίνοντας μάλιστα προς τα αποδυτήρια για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό τιμ του συλλόγου.
