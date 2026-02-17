Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Συναγερμός με Ταϊρίκ Τζόουνς – Αποχώρησε κουτσαίνοντας από το παρκέ

Συναγερμός σήμανε στον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ ανδρών.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου ο Αμερικανός σέντερ χτύπησε και αποχώρησε από το παρκέ με ενοχλήσεις στο γόνατο, πηγαίνοντας μάλιστα προς τα αποδυτήρια για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό τιμ του συλλόγου.