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Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου: Με οχτώ ελληνικές συμμετοχές συνεχίζεται σήμερα η 3η μέρα των αγώνων

Ξεχωρίζει η "μάχη" της Σκαρβέλη στη σφυροβολία

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου: Με οχτώ ελληνικές συμμετοχές συνεχίζεται σήμερα η 3η μέρα των αγώνων
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με οχτώ ελληνικές συμμετοχές συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Ελλήνων:

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Πρωί

12:40 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Αναγνωστοπούλου – Όριο: 62.50
13:40 200 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου (Α’ σειρά), Τσουκαλά (Β’ σειρά), Σπανουδάκη (Γ’ σειρά) – Πρόκριση: 12 καλύτεροι χρόνοι

Απόγευμα 

21:45 Σφυροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Σκαρβέλη
22:40 Τριπλούν (Α) Προκριματικός Ανδρικόπουλος, Πανταζής (Α’ Γκρουπ), Τσιάμης (Β’ Γκρουπ) – Όριο: 16.60

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