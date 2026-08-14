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Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από drone κατά τη διέλευσή του από το Στενό του Ορμούζ

Υπέστη μικρές υλικές ζημιές

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από drone κατά τη διέλευσή του από το Στενό του Ορμούζ
ISNA NEWS AGENCY
DEBATER NEWSROOM

Δεξαμενόπλοιο επλήγη από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) κατά την έξοδό του από το Στενό του Ορμούζ χθες Πέμπτη, ανέφερε σήμερα η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, επικαλούμενη στρατιωτικές αρχές.

Το πλοίο υπέστη μικρές ζημιές ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχει αναφερθεί επίπτωση στο περιβάλλον.

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