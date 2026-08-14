Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από drone κατά τη διέλευσή του από το Στενό του Ορμούζ
Υπέστη μικρές υλικές ζημιές
Δεξαμενόπλοιο επλήγη από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) κατά την έξοδό του από το Στενό του Ορμούζ χθες Πέμπτη, ανέφερε σήμερα η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, επικαλούμενη στρατιωτικές αρχές.
Το πλοίο υπέστη μικρές ζημιές ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχει αναφερθεί επίπτωση στο περιβάλλον.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις