Μίλτος Τεντόγλου: Ο Έλληνας GOAT του στίβου με τα 4 χρυσά μετάλλια σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Οι λάτρεις του κλασικού αθλητισμού θα έχουν να λένε πως είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή του Μίλτου Τεντόγλου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης αποδεικνύει έμπρακτα γιατί είναι ο καλύτερος Έλληνας αθλητής στην Ιστορία του Στίβου!

Με την χθεσινή του εμφάνιση και το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζει να χαρίζει στιγμές δόξας στην Ελλάδα.

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Ο Τεντόγλου έχει πλέον τέσσερα από τα 17 χρυσά μετάλλια που έχει κατακτήσει συνολικά η Ελλάδα στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου. Δηλαδή, σχεδόν το ένα τέταρτο όλων των ελληνικών χρυσών μεταλλίων στη διοργάνωση ανήκει σε έναν και μόνο αθλητή.

Από το 2018 μέχρι σήμερα, ο Τεντόγλου έχει μετατρέψει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σε προσωπική υπόθεση. Στο Βερολίνο με 8.25 κατέκτησε το πρώτο του χρονικά μετάλλιο. Το 2022 στο Μόναχο με 8.52 επέστρεψε στον θρόνο του, ενώ στην Ρώμη το 2024 με 8.65 έκανε το τρία στα τρία. Χθες στο Μπέρμπιγχαμ με 8.44 απέδειξε ότι είναι ο βασιλιάς του μήκους!

Ο Τεντόγλου έχει κατακτήσει στην καριέρα του τα πάντα. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όλα τα βάθρα είχαν τα στοιχεία του!

Το εντυπωσιακό είναι ότι διανύουμε την χρυσή γενιά του στίβου. Η Ελλάδα έχει κατακτήσει συνολικά 17 χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου. Από αυτά, εννέα ανήκουν σε αθλητές και αθλήτριες που παραμένουν εν ενεργεία.

Και εδώ βρίσκεται ίσως η πιο καθαρή απόδειξη ότι ο ελληνικός στίβος διανύει τη χρυσή εποχή του.

Εκτός από τον τεράστιο Μίλτο δύο Ευρωπαϊκούς τίτλους έχουν η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και η Κατερίνα Στεφανίδη, ενώ η Ελίνα Τζένγκο έχει κατακτήσει ένα χρυσό.

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Η Στεφανίδη είχε ήδη ανοίξει έναν νέο κύκλο επιτυχιών με τα ευρωπαϊκά χρυσά στο επί κοντώ το 2016 και το 2018. Η Ντρισμπιώτη έγραψε το δικό της μοναδικό κεφάλαιο στο Μόναχο το 2022, όταν κατέκτησε δύο χρυσά στην ίδια διοργάνωση, στα 20 και στα 35 χιλιόμετρα βάδην. Και την ίδια διοργάνωση η Τζένγκο πρόσθεσε το χρυσό στον ακοντισμό.

Και καταλαβαίνει κανείς ότι αν ο Εμμανουήλ Καραλής δεν είχε μπροστά του το Παγκόσμιο φαινόμενο που ακούει στο όνομα Ντουμπλάντις, θα είχε βάλει και αυτός το όνομά του στην χρυσή λίστα

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Η ιστορία του ελληνικού στίβου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχει περάσει από πολλές σπουδαίες μορφές.

Η Άννα Βερούλη άνοιξε τον δρόμο με το χρυσό στον ακοντισμό το 1982. Η Όλγα Βασδέκη ακολούθησε το 1998 στο τριπλούν. Το 2002 στο Μόναχο ήρθε η μεγάλη ελληνική έκρηξη, με τον Κώστα Κεντέρη στα 200 μ., την Κατερίνα Θάνου στα 100 μ., την Κατερίνα Βόγγολη στη δισκοβολία και τη Μιρέλα Μανιάνι στον ακοντισμό. Ο Περικλής Ιακωβάκης πρόσθεσε το 2006 το χρυσό στα 400 μ. εμπόδια. Αθλητές που έχουν στιγματίσει μία ολόκληρη γενιά!

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Ίσως το πιο όμορφο στοιχείο αυτής της ιστορίας είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμη πού βρίσκεται το τέλος της.

Ο Τεντόγλου είναι μόλις 28 ετών. Έχει ήδη τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους στον ανοιχτό, δύο Ολυμπιακά μετάλλια -με χρυσό στο Τόκιο και στο Παρίσι- και παγκόσμιους τίτλους. Και στο Μπέρμιγχαμ απέδειξε ξανά ότι, όταν η μεγάλη στιγμή φτάνει, εκείνος απλά είναι ο πρωταγωνιστής!

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Τα χρυσά μετάλλια της Ελλάδας

Ονομα Αγωνισμα Χρονιά Μίλτος Τεντόγλου Μήκος 2018, 2022, 2024, 2026 Αντιγόνη Ντρισμπιώτη 20 χλμ. & 35 χλμ. βάδην 2022 (2) Κατερίνα Στεφανίδη Επί κοντώ 2016, 2018 Άννα Βερούλη Ακοντισμός 1982 Όλγα Βασδέκη Τριπλούν 1998 Κατερίνα Θάνου 100 μ. 2002 Κώστας Κεντέρης 200 μ. 2002 Μιρέλα Μανιάνι Ακοντισμός 2002 Κατερίνα Βόγγολη Δισκοβολία 2002 Περικλής Ιακωβάκης 400 μ. εμπόδια 2006 Βούλα Παπαχρήστου Τριπλούν 2018 Ελίνα Τζένγκο Ακοντισμός 2022