Δεκαπενταύγουστος: Σε εξέλιξη η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων – Αυξημένη κίνηση στους δρόμους 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων για τον Δεκαπενταύγουστο, που εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα με προορισμό κυρίως δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η κίνηση αποτυπώνεται να είναι αυξημένη σε βασικές οδικές αρτηρίες της Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται μέχρι στιγμής σοβαρά προβλήματα.

Στα διόδια των Μαλγάρων, οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις από το πρωί, υπολογίζονται περίπου στα δέκα λεπτά.

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Ανάλογη είναι η εικόνα και στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όπου καταγράφεται συνεχής ροή οχημάτων, χωρίς όμως να έχουν σχηματιστεί ουρές. Ο Προμαχώνας παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξημένη κίνηση, καθώς η ελεύθερη μετακίνηση στο πλαίσιο της Συνθήκης Σένγκεν έχει ενισχύσει τις οδικές μετακινήσεις από και προς τη Βουλγαρία και ευρύτερα τα Βαλκάνια.

Η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη, με τα οχήματα να διέρχονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, αυξημένη αλλά σε φυσιολογικά για την ημέρα επίπεδα είναι η κίνηση στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Μακεδονία.

Σε συνεχή ροή τα λεωφορεία αναχωρούν για τους δημοφιλείς προορισμούς, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά το κύριο κύμα της εξόδου. Ο σταθμός αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους μετακίνησης για όσους επέλεξαν να ταξιδέψουν οδικώς για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου.

Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής δείχνει αυξημένη κινητικότητα, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά το μεγάλο κύμα των μετακινήσεων του Αυγούστου.