Μυθική εμφάνιση έκανε για τον Ολυμπιακό ο Εβάν Φουρνιέ αλλά δεν κατάφερε να γλυτώσει την ήττα και τον αποκλεισμό από την Μονακό για τα ημιτελικά του Final Four 2025 της Euroleague.

Ο Γάλλος άσος πέτυχε 31 πόντους, ενώ κατέθεσε και την ψυχή του στο παρκέ της Etihad Arena του Άμπου Ντάμπι. Μετά το τέλος του ματς ο Φουρνιέ ξέσπασε σε κλάματα με τον τεχνικό της Μονακό Βασίλη Σπανούλη να τον παρηγορεί.

An unbelievable effort from @EvanFourmizz who is brought to tears after the defeat



He’s consoled by Spanoulis, an emotional moment at #F4GLORY pic.twitter.com/QtX5XGkMMU