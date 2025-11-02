Οι φίλοι του ΠΑΟΚ μάζεψαν τα σκουπίδια μετά την πορεία τους στις Σέρρες (Βίντεο)

“Σάρωσε” ο ΠΑΟΚ με 5-0 τον Πανσερραϊκό στην 9η αγωνιστική της Super League. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία των οπαδών της ομάδας της Θεσσαλονίκης στις Σέρρες.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ εκμεταλλευόμενοι την κοντινή απόσταση για την εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας τους, ταξίδεψαν στις Σέρρες για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και έδειξαν το καλό παράδειγμα έξω από το γήπεδο του αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φίλοι του “δικεφάλου του Βορρά” έκαναν πορεία προς το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, αλλά σταμάτησαν για να μαζέψουν και τα σκουπίδια στους γύρω δρόμους, πριν πάρουν τη θέση τους στην κερκίδα.

Στη συνέχεια δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και στην εξέδρα, πανηγυρίζοντας μαζί με τους παίκτες του Λουτσέσκου, την 4η σερί νίκη του ΠΑΟΚ στη Super League.