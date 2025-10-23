Ο ρόλος του διαιτητή της EuroLeague, Ούρος Νίκολιτς στην εγκληματική οργάνωση Vračarci 

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται το Σερβικό μπάσκετ μετά την σύλληψη του Ούρους Νίκολιτς από τις αρχές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση καθώς στο σπίτι του διαιτητής με μεγάλη καριέρα στα γήπεδα της EuroLeague βρέθηκαν 250.000 ευρώ.

Νέα στοιχεία δείχνουν το ρόλο που είχε ο διαιτητής που είχε φθάσει στο υψηλότερο μπασκετικό επίπεδο καθώς ήταν μόνιμα μεταξύ των κλήσεων της EuroLeague στα playoff και σε Final Four. Ο διαιτητής με σπουδαία καριέρα σε ABA, EuroLeague και το Σερβικό πρωτάθλημα είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες μιας τεράστιας αστυνομικής επιχείρησης στο Βελιγράδι, το Σάμπατς, αλλά και σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης «Vračarci» («Βρατσάρτσι») οι οποίοι αντιμετωπίζουν (μεταξύ άλλων) την κατηγορία της δολοφονίας δύο ανθρώπων αλλά και πέντε άλλες απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Όσον αφορά το ρόλο του Ούρος Νίκολιτς στην οργάνωση, οι αρχές θεωρούν ότι εξυπηρετούσε το δίκτυο ανεφοδιασμού της οργάνωσης, αλλά και γενικότερα με τις γνωριμίες του παρείχε μία εξαιρετική κάλυψη. Μέχρι στιγμής από την πλευρά του Νίκολιτς δεν έχει υπάρχει η παραμικρή αντίδραση, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα παραμείνει προφυλακισμένος καθώς ανακριτής και εισαγγελέας θεωρούν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα σερβικά μέσα, η επιχείρηση της αστυνομίας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και τις επόμενες ώρες ή ημέρες αναμένεται να προκύψουν και νέες συλλήψεις.

Η συμμορία «Vračarci»

Σύμφωνα με την Εισαγγελία για το Οργανωμένο Έγκλημα, οι «Vračarci» δραστηριοποιούνταν για τουλάχιστον επτά χρόνια, με τον ηγετικό τους πυρήνα να ελέγχει κυκλώματα εκβιασμών, ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών και διακίνησης παράνομων αγαθών. Επικεφαλής τους φέρεται να ήταν ο Νίκολα Βούσοβιτς, γνωστός ως «Τζόνι», ο οποίος συνελήφθη σε μεγάλη διεθνή επιχείρηση της Europol και της σερβικής αστυνομίας στη Βαρκελώνη, μαζί με τον συνεργό του Ούρος Πίπερσκι, που κρατείται στην Πορτογαλία.

Οι Αρχές συνδέουν την ομάδα με τουλάχιστον δύο δολοφονίες και τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας στη Σερβία, μεταξύ αυτών και του Βλάντιμιρ Πόποβιτς, γνωστού στον υπόκοσμο ως Βλάντα Ποπ, ο οποίος εκτελέστηκε τον Δεκέμβριο του 2018 σε καφετέρια του Βελιγραδίου. Επιπλέον, σύμφωνα με τη δικογραφία, το 2020 μέλη της ομάδας φέρονται να επιχείρησαν επανειλημμένα να σκοτώσουν τον Νενάντ Αλαϊμπέγκοβιτς, γνωστό ως Αλίμπεγκ, ενώ κατηγορούνται και για εμπρησμούς και επιθέσεις που έθεσαν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες αλλά και τα όσα αναφέρουν διεθνή ρεπορτάζ στις επιχειρήσεις που έγιναν βρέθηκαν χιλιάδες ευρώ, πολυτελή κοσμήματα και ρολόγια μεγάλης αξίας αλλά και υπερπολυτελή αυτοκίνητα και διαβατήρια.

Ο αρχηγός και οι ρίζες στην Αθήνα

Αρχηγός της συμμορίας θεωρείται ο Νίκολα Βούσοβιτς με το παρατσούκλι «Ο Τζόνι από το Βράτσαρ», ο οποίος συνελήφθη στις 18 Οκτωβρίου 2024 στη Βαλένθια της Ισπανίας, ενώ στη χθεσινή επιχείρηση ναι μεν έγιναν 10 συλλήψεις, αλλά συνολικά οι αρχές αναζητούν 45 άτομα.

Ο Βούσοβιτς εκτίει 12ετή κάθειρξη στη Γερμανία για συμμετοχή σε απόπειρα δολοφονίας επί γερμανικού εδάφους, ενώ στην πατρίδα του αντιμετωπίζει ανάλογες κατηγορίες (η μία από τις απόπειρες δολοφονίες αφορά ηγετικό στέλεχος των οργανωμένων οπαδών της Παρτίζαν) συν εμπόριο ναρκωτικών, εκβιασμούς, παράνομη οπλοκατοχή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Με τον κλοιό της αστυνομίας να σφίγγει τους τελευταίους μήνες στο Βελιγράδι, αρκετά μέλη της συμμορίας έφυγαν στο εξωτερικό και ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του Βούσοβιτς είχε συλληφθεί τον περασμένο μήνα στην Αθήνα.

Ο λόγος για τον Πέταρ Γέφτιτς, για τον οποίο υπήρχε ένταλμα από την Interpol, όντας καταζητούμενος από το 2022, όταν και είχε καταδικαστεί σε 5,5 χρόνια φυλάκιση για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων, ενώ ήταν και βασικός ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας του Αρσένιε Στεφάνοβιτς, μέλους αντίπαλης ομάδας.

Οι «Βρατσάρσκι» διατηρούσαν στενούς δεσμούς με τη συμμορία του Βέλικο Μπέλιβουκ, με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις να φέρονται ότι συνεργάζονταν σε δολοφονίες και εκβιασμούς. Όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, όταν οι άνδρες του Βράτσαρ αποτύγχαναν σε μία επίθεση, η ομάδα Μπέλιβουκ αναλάμβανε να ολοκληρώσει το «έργο».

EuroLeague: Ο Νίκολιτς είχε τιμωρηθεί για την απόδοση του

Ο Ούρος Νίκολιτς αναμένεται να ανακριθεί σήμερα από την Εισαγγελία για το Οργανωμένο Έγκλημα. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος είχε τιμωρηθεί μετά περσινό ντέρμπι ΠΑΟ – Ολυμπιακός. Σύμφωνα με το RTS, η αστυνομία βρήκε 250.000 ευρώ στο διαμέρισμα του Νίκολιτς. Ο 40χρονος συνελήφθη σε διεθνή αστυνομική επιχείρηση στην οποία συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα.

Η Blic προσθέτει ότι ο Νίκολιτς είναι ύποπτος για διασυνδέσεις με την οργανωμένη εγκληματική ομάδα γνωστή ως Vračarci.

Σύμφωνα με την έκθεση, επτά μέλη της ομάδας Vračarci συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τη διάπραξη δύο δολοφονιών και τριών απόπειρων δολοφονίας τα τελευταία χρόνια στη Σερβία. Ο Νίκολιτς ήταν μέλος της ομάδας διαιτητών που είχε οριστεί για το Final Four της EuroLeague του 2021 στην Κολωνία και το Final Four της EuroLeague του 2024 στο Βερολίνο.

Πρόσφατα διεύθυνε μεταξύ άλλων, τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν στο ΟΑΚΑ για την πρεμιέρα της εφετινής κανονικής περιόδου, αλλά και αυτό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.