Ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στον κλειστό στίβο Παιανίας για φετινή πρεμιέρα

Την πρώτη του εμφάνιση για το 2026 θα πραγματοποιήσει ο Μίλτος Τεντόγλου στην ημερίδα κλειστού στίβου της Παιανίας, το προσεχές Σάββατο (24/1). Ο Έλληνας πρωταθλητής αναμένεται να ξεχωρίσει στη διοργάνωση που σηματοδοτεί την έναρξη των εγχώριων αγώνων της χειμερινής περιόδου. Παράλληλα, ο δις Ολυμπιονίκης θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο κλειστό της Παιανίας, καθώς το 2016, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στον κλειστό στίβο, η εγκατάσταση δεν είχε ακόμη παραδοθεί.

Παρότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι η σεζόν θα άνοιγε στις 3 Φεβρουαρίου στην Οστράβα, η ετοιμότητα του νέου κλειστού στίβου οδήγησε τον Τεντόγλου στην απόφαση να δώσει το «παρών» στην ελληνική ημερίδα.

«Ο αγώνας αποτελεί το πιο ουσιαστικό κομμάτι της προετοιμασίας, πολύ περισσότερο από την προπόνηση. Ο Μίλτος θα πραγματοποιήσει 3-4 άλματα, στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας του και της αγωνιστικής σειράς που οδηγεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα», ανέφερε ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι.

Τη νέα, υψηλών προδιαγραφών άμμο του σκάμματος, που τοποθετήθηκε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, θα δοκιμάσει και το νεότερο μέλος του γκρουπ του Πομάσκι, η ανερχόμενη Έβελυν Μητροπούλου. Η νεαρή αθλήτρια ολοκλήρωσε το 2025, την τελευταία της χρονιά στην κατηγορία Κ18, με ατομικό ρεκόρ στα 6.20 μ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, το κλειστό της Παιανίας έχει γεμίσει ζωή, προσελκύοντας αθλητές και αθλήτριες εθνικών ομάδων και συλλόγων, επαναφέροντας δυναμικά έναν χώρο που παρέμενε ανενεργός για περίπου 15 χρόνια.