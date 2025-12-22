Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος Έλληνας αθλητής για το 2025

Ως ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του 2025 ψηφίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής στα ετήσια βραβεία ΠΣΑΤ.

Ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ, το 2025, κατάφερε να κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο τόσο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου όσο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Επιπλέον, κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο Μανόλο έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που υπερέβη τα 6 μέτρα στο επί κοντώ και το 2025 κατάφερε να παραμείνει σταθερά πάνω από αυτό το ύψος, φτάνοντας μάλιστα στο νέο πανελλήνιο ρεκόρ των 6,08 μέτρων.

Σημειώνεται ότι στην ψηφοφορία άφησε πίσω του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Στέφανο Ντούσκο.