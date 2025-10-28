Ο Αταμάν τιμωρήθηκε με πρόστιμο από τη Euroleague για τις διαμαρτυρίες στην Ιταλία

Αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές ο Εργκίν Αταμάν για τις διαμαρτυρίες Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός. Η Euroleague του επέβαλλε πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του.

Με αυτόν τον τρόπο τιμώρησε η Euroleague τον Εργκίν Αταμάν για όσα έγιναν στο ματς του Παναθηναϊκού στην Ιταλία, αλλά σχετικές ποινές έλαβαν και ο Οντέτ Κάτας για δηλώσεις για τη διαιτησία σε αγώνα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά και ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ για μία ανάρτηση στα social media.

Η ανακοίνωση της Euroleague

«Ο κ. Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ για πράξεις που συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός , σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Όντετ Κάτας, προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία κατά τη διάρκεια του αγώνα Μακάμπι – Ολυμπιακός , σύμφωνα με το άρθρο 24.2.c) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Οφέρ Γιανάι, πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εκφράζουν έλλειψη σεβασμού προς άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».