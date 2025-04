Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε στον κόσμο του NBA η είδηση ότι ο γιος του πρώην σταρ της λίγκας Γκίλμπερτ Αρίνας βρίσκεται σε τεχνητό κώμα.

Ο 18χρονος, ο οποίος αναμενόταν να είναι ένα από τα πιο σημαντικά ταλέντα που θα έφταναν στο NBA τα επόμενα χρόνια, ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο. Βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου που σημειώθηκε μπροστά από το σπίτι της οικογένειας Αρίνας στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο του Λος Άντζελες, δείχνει το Tesla του 18χρονου Αλάιτζα να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ εκτοξεύεται νερό από έναν πυροσβεστικό κρουνό που χτυπήθηκε από το όχημα.

Video of Gilbert Arenas’ son, Alijah, car crash has gone viral.



He’s now in a coma.



Some say posting the footage spreads awareness. Others say it’s too graphic & invasive.



Should vids like this be shared?



Footage source: TMZ (shared here for discussion/awareness only) pic.twitter.com/NneYfJr0g9 April 25, 2025

Το υλικό, το οποίο εξασφάλισε το TMZ και κατέγραψε γείτονας της οικογένειας, καταγράφει και την αγωνιώδη προσπάθεια περαστικών να απεγκλωβίσουν τον 18χρονο από το αυτοκίνητο λίγο πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.

🚨USC star basketball player Alijah Arenas crashed his Tesla truck into a fire hydrant and tree. The Tesla caught fire. Alijah inhaled a tremendous amount of smoke and is now in a coma. pic.twitter.com/qqhgUvUsPn — xxAMERICANAxx (@xxamericanaxx) April 24, 2025

Ακούγεται μάλιστα ένας αυτόπτης μάρτυρας να απευθύνεται σε έναν πυροσβέστη λέγοντας: «Υπήρχε ένα άτομο στο αυτοκίνητο, αλλά ελέγξτε πρώτα μέσα, παρακαλώ, για κάθε ενδεχόμενο».Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, ο Αρίνας φαίνεται να σφαδάζει στο έδαφος μετά τον απεγκλωβισμό του, πριν μεταφερθεί σε φορείο και οδηγηθεί στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε η Αστυνομία του Λος Άντζελες στο KTLA, «ένα Cybertruck έπεσε σε έναν πυροσβεστικό κρουνό και ένα δέντρο στο τετράγωνο 7900 της οδού Corbin λίγο πριν τις 5 π.μ., με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 18χρονος, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση».

Παρά το γεγονός ότι οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την ταυτότητα του οδηγού, το Sports Illustrated μετέδωσε ότι ο τραυματίας ήταν ο Αλάιτζα Αρένας και ότι εισήχθη σε τεχνητό κώμα για λόγους ασφαλείας, λόγω εισπνοής καπνού.

Prayers for Alijah Arenas. 🙏



He was involved in a car crash and is currently in a coma. 💔 pic.twitter.com/FJ8179fz3y — Mark Jackson’s Burner (@casualtakeking) April 24, 2025

Ήταν επίσης ένας από τους 48 παίκτες που επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στα McDonald’s All-American Games τον Απρίλιο, όπου λαμβάνουν μέρος οι κορυφαίοι παίκτες λυκείου στις ΗΠΑ.

Η μητέρα του, Λόρα Γκόβαν, ανήρτησε στα social media έκκληση για προσευχές για τον γιο της, ενώ ο πατέρας του, Γκίλμπερτ Αρινας, ακύρωσε την εκπομπή του στο διαδίκτυο.

