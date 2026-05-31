Ώρες αγωνίας για τη 12χρονη που υπέστη ανακοπή στη Λάρισα – Μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Αθήνα μια 12χρονη μαθήτρια, η οποία υπέστη αιφνίδια κατάρρευση το πρωί του Σαββάτου (16.05), μέσα στο σπίτι της στην περιοχή ΑΤΑ της Λάρισας.

Η έγκαιρη αντίδραση της αδελφής της και η άμεση κινητοποίηση των ιατρικών αρχών αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη ζωή του παιδιού, με την τοπική κοινωνία να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη της υγείας της.

Το χρονικό της διάσωσης και τα πρώτα κρίσιμα λεπτά

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί, όταν το άτυχο κορίτσι έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του.

Μοναδικός μάρτυρας ήταν η 13χρονη αδελφή της, η οποία επέδειξε υποδειγματική ψυχραιμία: κάλεσε αμέσως τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» και, ακολουθώντας τηλεφωνικά τις οδηγίες των εξειδικευμένων στελεχών, ξεκίνησε να της κάνει θωρακικές μαλάξεις (ΚΑΡΠΑ) μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες αναζωογόνησης και μετέφεραν εσπευσμένα τη 12χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Παρότι το νοσοκομείο δεν βρισκόταν σε επίσημη εφημερία, κινητοποιήθηκε άμεσα με συνοπτικές διαδικασίες προκειμένου να υποδεχθεί το επείγον περιστατικό.

Μετά την πρώτη ιατρική διαχείριση, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και νοσηλεύτηκε στην Εντατική μέχρι την περασμένη Πέμπτη.

Η μεταφορά στην Αθήνα και το κρίσιμο χειρουργείο

Μόλις σταθεροποιήθηκε η κατάσταση της υγείας της, οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν την ασφαλή μεταφορά της στο Ωνάσειο Νοσοκομείο στην Αθήνα για περαιτέρω εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Η ανήλικη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε καθεστώς τεχνητής καταστολής και, εφόσον οι δείκτες της το επιτρέψουν, αναμένεται να υποβληθεί σε μια ιδιαίτερα λεπτή χειρουργική επέμβαση την ερχόμενη Τετάρτη.

Η οικογένεια της 12χρονης βιώνει ώρες απίστευτης αγωνίας, έχοντας στο πλευρό της τις ευχές ολόκληρης της κοινότητας για μια θετική έκβαση σε αυτή τη σκληρή δοκιμασία.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η κινητοποίηση των διανομέων της Λάρισας, οι οποίοι στέκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των γονέων, καθώς ο πατέρας του κοριτσιού είναι ενεργό μέλος του τοπικού συλλόγου διανομέων.