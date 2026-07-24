“Πυρά” Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: “Από τις πολλές σκιές μάς οδηγείτε στο απόλυτο σκοτάδι της διαφθοράς”

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, η συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο αλλά και το σεβασμό στους θεσμούς και το Σύνταγμα.

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«Πρακτικά αφορά την ίδια την κουλτούρα διακυβέρνησης της χώρας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η εμπειρία του ελληνικού λαού τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνει μετωπικές επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, παρασκηνιακές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, καταστρατήγηση του κανονισμού της Βουλής και του ίδιου του Συντάγματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρά «πυρά» στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγόρησε ότι έκανε τα ίδια με τους προκατόχους του.

«Θα μας κάνετε σήμερα μαθήματα θεσμικότητας;», διερωτήθηκε. «Ποιος, το αφεντικό; Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα; Σας κολακεύουν αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας; Πείτε στον πρώην γενικό σας γραμματέα και ανιψιό σας, Γρηγόρη Δημητριάδη, ότι στην ελληνική Δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και αυτό είναι ο ελληνικός λαός», πρόσθεσε κάνοντας λόγο για «πρωταθλητές του θράσους».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε σε διάφορες υποθέσεις, όπως της σύμβασης 717 και του δυστυχήματος των Τεμπών, τις απευθείας αναθέσεις, τις υποκλοπές και το πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα «χρυσά», όπως είπε, σπιτάκια ανακύκλωσης.

«Πάμε σε νέο ΟΠΕΚΕΠΕ και στην ανακύκλωση;», διερωτήθηκε. Όπως είπε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα σπιτάκια στην Ευρώπη κοστίζουν 60.000 ευρώ το ένα ενώ εμείς τα προμηθευτήκαμε με 300.000 ευρώ.

«Από τις πολλές σκιές τελικά μας οδηγείτε στο απόλυτο σκοτάδι της διαφθοράς και της ατιμωρησίας», είπε αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του.