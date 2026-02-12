Ντάνιελ Ποντένσε: Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική – Χάνει το Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

Με μία αγωνιστική τιμώρησε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League τον Ντάνιελ Ποντένσε του Ολυμπιακού για όσα έγιναν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε κλήθηκε σε απολογία, με τους “κιτρινόμαυρους” να καταθέτουν το βίντεο ως πειστήριο. Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική, η οποία θα “εξοφληθεί” άμεσα, δηλαδή στον αγώνα του Σαββάτου με αντίπαλο τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αιτήθηκε την απόρριψη της δίωξης κατά του παίκτη χαρακτηρίζοντας την ως “απαράδεκτη”. Ο Πορτογάλος εκπροσωπήθηκε από τον νομικό εκπρόσωπο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Δημήτρη Καρπετόπουλο.