ΑΕΚ – Λέφσκι 4-0: Πάρτι πρόκρισης στη League Phase του Champions League

Σε θρίαμβο μετέτρεψε η ΑΕΚ την αναμέτρηση με τη Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια, φτάνοντας στο επιβλητικό 4-0 και αγκαλιάζοντας την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Η Ένωση μπήκε αποφασισμένη στον αγωνιστικό χώρο και χρειάστηκε μόλις επτά λεπτά για να ανοίξει το σκορ. Ο Λάζαρος Ρότα έβγαλε τη σέντρα από τη δεξιά πλευρά και ο Λούκα Γιόβιτς νίκησε τους πάντες στον αέρα, στέλνοντας με δυνατή κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο γκολ από τον Μπάρναμπας Βάργκα

Πέντε λεπτά αργότερα, στο 12ο λεπτό, ο Μπάρναμπας Βάργκα διπλασίασε τα τέρματα της ΑΕΚ, αξιοποιώντας την ασίστ του Φιλίπε Ρέλβας.

Ο Ούγγρος επιθετικός βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 29′. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Λόβρο Μάγερ, πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή και διαμόρφωσε το 3-0, βάζοντας γερά θεμέλια πρόκρισης για την Ένωση.

Το 4-0 με αυτογκόλ του Μαρίν

Η πίεση των «κιτρινόμαυρων» συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 55ο λεπτό, ο Ράντοσλαβ Μαρίν έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Η ΑΕΚ διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και μετέτρεψε τη βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή.