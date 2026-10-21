Καλαμάτα: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου από πρώην συμμαθητή του – «Βοήθεια, μαμά!» φώναζε ενώ τον χτυπούσε

Σοκ προκαλεί περιστατικό άγριας βίας μεταξύ ανηλίκων στην Καλαμάτα, όπου ένας 17χρονος δέχθηκε επίθεση από πρώην συμμαθητή του την ώρα που κατευθυνόταν προς το σχολείο. Ο ανήλικος ξυλοκοπήθηκε με γροθιές και κλωτσιές, ακόμη και στο κεφάλι, ενώ φώναζε απεγνωσμένα τη μητέρα του για βοήθεια.

Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Live News» του MEGA, αποτυπώνοντας τις στιγμές κατά τις οποίες ο 17χρονος προσπαθούσε να ξεφύγει από τον πρώην συμμαθητή του.

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Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, ο νεαρός που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση είχε στήσει καρτέρι στον γιο της, ενώ οι δύο ανήλικοι γνωρίζονταν από το σχολείο και στο παρελθόν έκαναν παρέα.

Του έστησε καρτέρι και άρχισε να τον χτυπά με μανία

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο φερόμενος ως δράστης καταδιώκει τον 17χρονο, τον ακινητοποιεί κοντά σε πολυκατοικία και αρχίζει να τον χτυπά επανειλημμένα.

Ο μαθητής πέφτει στο έδαφος και προσπαθεί να προστατεύσει το κεφάλι του, ωστόσο η επίθεση συνεχίζεται με γροθιές και κλωτσιές.

Οι εικόνες είναι ιδιαίτερα σκληρές, καθώς ο 17χρονος βρίσκεται πεσμένος στην πυλωτή της πολυκατοικίας, αδυνατώντας να αντιδράσει αποτελεσματικά.

«Βοήθεια! Μαμά!», ακούγεται να φωνάζει ο ανήλικος, την ώρα που προσπαθεί να ξεφύγει από τα χτυπήματα.

Κάποια στιγμή καταφέρνει να σηκωθεί και να απομακρυνθεί, ενώ στη συνέχεια ειδοποιεί την Αστυνομία.

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Η μητέρα του έτρεξε ξυπόλυτη με τις πιτζάμες για να τον σώσει

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η περιγραφή της μητέρας του 17χρονου, η οποία μιλούσε στο τηλέφωνο με τον γιο της την ώρα που εκείνος δεχόταν την επίθεση.

Όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και έμαθε πού βρισκόταν, βγήκε από το σπίτι της και έτρεξε προς το σημείο, χωρίς καν να προλάβει να φορέσει παπούτσια.

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«Απλά το στρίμωξε σε μία γωνία και άρχισε να το χτυπάει με κλωτσιές στο κεφάλι. Δεν πρόλαβε να πάει το παιδί στο σχολείο. Το βρήκε. Του είχε στήσει καρτέρι πριν πάει στο σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές, πρόσθεσε:

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«Εγώ μιλούσα με το παιδί μου εκείνη την ώρα και του φώναξα πού βρίσκεσαι; Μου είπε πού βρίσκεται και βγήκα σε έξαλλη κατάσταση, ξυπόλυτη με την πιτζάμα. Δηλαδή σε μία κατάσταση πανικού. Θα μου σκότωνε το παιδί».

Στο βίντεο καταγράφεται και η στιγμή που η μητέρα καταδιώκει τον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος απομακρύνεται από το σημείο.

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«Του έσπασε το κόκαλο κάτω από το μάτι»

Σύμφωνα με τη μητέρα, ο 17χρονος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς από τα χτυπήματα που δέχθηκε.

Όπως κατήγγειλε, ο γιος της τραυματίστηκε στο κεφάλι και υπέστη κάταγμα σε οστό κάτω από το μάτι.

Η ίδια υποστήριξε ότι η έγκαιρη παρέμβασή της ενδέχεται να απέτρεψε ακόμη σοβαρότερες συνέπειες.

«Με είδε και έφυγε με μία απάθεια τρομερή. Εκεί τρελάθηκα ότι έφυγε με απάθεια. Δηλαδή σαν να έλεγε ότι δεν έγινε τίποτα και κινήθηκα κατευθείαν νοσοκομείο, Αστυνομίες», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Μόνο έχω δει το παιδί μου ότι αυτήν την στιγμή είναι καλά. Γιατί αν δεν επενέβαινα γρήγορα, γιατί ήταν έξω από το σπίτι μου κοντά, δυστυχώς θα ήταν νεκρό».

Η μητέρα μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο και στη συνέχεια απευθύνθηκε στις αστυνομικές Αρχές.

«Τον είχε ξαναενοχλήσει» – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Η μητέρα του 17χρονου αποκάλυψε ότι οι δύο ανήλικοι γνωρίζονταν εδώ και χρόνια, καθώς είχαν υπάρξει συμμαθητές και παλαιότερα διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, το τελευταίο διάστημα ο πρώην συμμαθητής του είχε ενοχλήσει ξανά τον γιο της.

Μάλιστα, ο 17χρονος φέρεται να φοβόταν πιθανή νέα συνάντηση μαζί του και γι’ αυτό συνήθιζε να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τη μητέρα του όταν βρισκόταν εκτός σπιτιού.

«Στο παρελθόν έκαναν και παρέα. Δηλαδή και το παιδί, ούτε και εκείνο δεν μπορεί να καταλάβει γιατί. Εν τω μεταξύ το παιδί μιλάει πάντα μαζί μου στο τηλέφωνο γιατί είχε φόβο. Τον είχε ξανά ενοχλήσει», ανέφερε η μητέρα.

Τα ακριβή αίτια της επίθεσης δεν έχουν διευκρινιστεί.

Συνελήφθησαν ο 17χρονος και η μητέρα του – Αφέθηκαν ελεύθεροι

Μετά την καταγγελία της οικογένειας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 17χρονου που φέρεται να επιτέθηκε στον πρώην συμμαθητή του.

Συνελήφθη επίσης η μητέρα του φερόμενου ως δράστη.

Στη συνέχεια, και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά σοβαρών περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, το DEBATER είχε αναδείξει την υπόθεση ξυλοδαρμού 14χρονου μαθητή έξω από Γυμνάσιο στον Πειραιά, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του.

Αντίστοιχα, στις 15 Οκτωβρίου, το DEBATER είχε παρουσιάσει βίντεο-ντοκουμέντο από επίθεση σε μαθητές έξω από Λύκειο στο Μεταξουργείο, κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο νεαροί.

Η νέα υπόθεση στην Καλαμάτα αναδεικνύει την ανάγκη έγκαιρης αντιμετώπισης περιστατικών εκφοβισμού και απειλών μεταξύ ανηλίκων, πριν αυτά εξελιχθούν σε σοβαρές σωματικές επιθέσεις.