Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3: Απίστευτο θρίλερ στη Νίκαια – Η «Μαύρη Θύελλα» πήρε τη νίκη στο 94′

Ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της φετινής Super League διεξήχθη την Κυριακή (18/10) στη Νίκαια, με την Καλαμάτα να επικρατεί 4-3 του ΟΦΗ, σε μία αναμέτρηση με επτά γκολ, ανατροπές και δραματικό φινάλε.

Η «Μαύρη Θύελλα» προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο και 3-1 στο δεύτερο, χάρη σε τρία γκολ του Κουρμινόφσκι. Ωστόσο, οι Κρητικοί δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 3-3 στο 84ο λεπτό.

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Την τελευταία λέξη είχε ο Άρνορ Σίγκουρντσον, ο οποίος σκόραρε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, χαρίζοντας στην Καλαμάτα μία σπουδαία νίκη για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Καταιγιστική η Καλαμάτα – Δύο γκολ σε τέσσερα λεπτά

Η ομάδα της Μεσσηνίας μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να πάρει σημαντικό προβάδισμα από νωρίς.

Στο 14ο λεπτό, ο Καλουτσικίδης τροφοδότησε τον Κουρμινόφσκι, ο οποίος νίκησε τον Χριστογεώργο και άνοιξε το σκορ.

Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 18′, οι δύο ποδοσφαιριστές συνεργάστηκαν ξανά, με τον Πολωνό επιθετικό να σημειώνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να διαμορφώνει το 2-0.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο η Καλαμάτα διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι την ανάπαυλα.

Ο ΟΦΗ μείωσε, αλλά ο Κουρμινόφσκι πέτυχε χατ τρικ

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Κρητικοί ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να ξαναμπούν στη διεκδίκηση του αγώνα.

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Στο 57′, ο Τιάγκο Νους με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Γκονθάλεθ, μείωσε σε 2-1.

Η απάντηση της Καλαμάτας ήταν άμεση. Στην επόμενη φάση, ο Κουρμινόφσκι σκόραρε ξανά με κεφαλιά, ολοκληρώνοντας το χατ τρικ του και ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-1.

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Απίστευτη επιστροφή του ΟΦΗ από το 3-1 στο 3-3

Παρά το προβάδισμα δύο τερμάτων των γηπεδούχων, ο ΟΦΗ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια.

Στο 75ο λεπτό, ο Κόντρο με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ και πρώτη κεφαλιά του Νους, μείωσε σε 3-2.

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Η πίεση των Κρητικών συνεχίστηκε και στο 84′ ο Νους σκόραρε για δεύτερη φορά, επίσης με κεφαλιά, ισοφαρίζοντας σε 3-3.

Όλα έδειχναν ότι ο ΟΦΗ θα έφευγε από τη Νίκαια με έναν πολύτιμο βαθμό, έχοντας πραγματοποιήσει μία εντυπωσιακή επιστροφή.

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Ο Σίγκουρντσον «χτύπησε» στο 94′ και χάρισε τη νίκη στην Καλαμάτα

Το παιχνίδι, ωστόσο, επιφύλασσε μία τελευταία ανατροπή.

Στο 90’+4′, ο Μπονέτο βρήκε με πάσα τον Σίγκουρντσον, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Λίλο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 4-3.

Το γκολ του Ισλανδού έδωσε τη νίκη στην Καλαμάτα, που έφτασε τους 10 βαθμούς, όσους έχει και ο ΟΦΗ.

Η «Μαύρη Θύελλα» συνέχισε έτσι με ακόμη μία μεγάλη επιτυχία, μετά την εκτός έδρας νίκη της με 3-1 επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Τα γκολ της αναμέτρησης