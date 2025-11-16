NBA Europe: Κοντά στο «ναι» η… Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Έτοιμη να συμμετάσχει στο NBA Europe είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όπως έγινε γνωστό την Κυριακή 16/11.

Συγκεκριμένα, την κίνηση της αγγλικής ομάδας επιβεβαίωσε σε συνέντευξη του ο πρόεδρος της ιταλικής Ομοσπονδίας Τζιάνι Πετρούτσι.

Μιλώντας στην «Corriere dello Sport» ανέφερε ότι «είναι μια νέα εξέλιξη που θα είναι καλή για όλο το σύστημα, φέρνοντας πόρους και θέαμα. Η συμφωνία αναφέρει επίσης ότι οι εγγεγραμμένοι σύλλογοι πρέπει να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα. Η Ευρωλίγκα είναι μια ιδιωτική λίγκα και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μας δίνει καν παίκτες κατά τη διάρκεια των παραθύρων της FIBA.

Το ΝΒΑ Europe είναι ακριβώς η ευκαιρία για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και για να μεγαλώσουμε τη δεξαμενή του μπάσκετ. Αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η πιο δημοφιλής ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο, έχει ήδη πει ναι, πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος, σωστά;

Η Ρώμη δεν θα μείνει απέξω. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη προοπτική που συνδέεται με έναν πολύ πλούσιο επιχειρηματία».