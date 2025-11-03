NBA: Εντυπωσιακοί οι Λέικερς και Ντοντσιτς έφτασαν στις 5 νίκες – Έσπασε το αήττητο Σπερς, Μπουλς (βίντεο)

Με τον Λούκα Ντόντσιτς να εντυπωσιάζει για ακόμη μία φορά, οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν με 130-120 επί των Μαϊάμι Χιτ τα ξημερώματα της Δευτέρας (3/11).

Το φαινόμενο από την Σλοβενία έγραψε ακόμη ένα τριπλ-νταμπλ βάζοντας 29 πόντους, μαζεύοντας 11 ριμπάουντ και μοιράζοντας 10 ασίστ. Ο Σλοβένος πέτυχε το πρώτο του φετινό triple-double και 83ο της καριέρας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Όστιν Ριβς πρόσθεσε 26 πόντους και 11 ασίστ, ενώ ο Τζέικ ΛαΡέιβια είχε 25 πόντους. Για το Μαϊάμι, ο Χάιμι Χάκεζ Τζούνιορ σημείωσε 31 πόντους.

Οι Νιου Γιορκ Νικς έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών, επικρατώντας 128-116 των Σικάγο Μπουλς, που γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στη χρονιά. Ο Τζέιλεν Μπράνσον σημείωσε 31 πόντους. Ο Τζος Γκίντι πέτυχε τριπλ-νταμπλ με 23 πόντους, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ για το Σικάγο.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντέβιν Μπούκερ, που σημείωσε 28 πόντους και μοίρασε 13 ασίστ, οι Φοίνιξ Σανς έφτασαν στη νίκη (130-118) επί των Σαν Αντόνιο Σπερς. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα περιορίστηκε στους 9 πόντους με 4/14 σουτ, 9 ριμπάουντ και 6 λάθη και τα “σπιρούνια” γνώρισαν την πρώτη τους ήττα φέτος.

Τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ:

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 137-106

Μπρούκλιν Νετς – Φιλαδέλφεια 76ερς 105-129

Σάρλοτ Χόρνετς – Γιούτα Τζαζ 126-103

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ατλάντα Χοκς 117-109

Τορόντο Ράπτορς – Μέμφις Γκρίζλις 117-104

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νιου Γιορκ Νικς – Σικάγο Μπουλς 128-116

Φοίνιξ Σανς – Σαν Αντόνιο Σπερς 130-118

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λος Άντζελες Λέικερς – Μαϊάμι Χιτ 130-120